Дизайн интерфейса чата для Tim Spell

Создание дизайна стартовой страницы ( Добро Пожаловать) на фейсбуке и программирование ее, что бы люди стразу попадали при переходе по ссылке на нее. Анимированные ( рисованные) персонажи предоставляю. Страница в фейсбуке должна по дизайну ...