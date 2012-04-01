Дизайн лэндинга для программы под iPhone

Необходимо сделать дизайн лэндинг страницы для программы под iPhone на автомобильную тематику.

Должно быть:

- Сочная, красивая страничка.

- Общий антураж в стиле «Авто» :).

- 2, 3 скриншота программы.

- кратенькое описание программы.

- основные достоинства.

- стандартная кнопка купить в App Store.

Что есть.

- ТЗ на сам лэндинг.

- Детальнейшее ТЗ на программу с отрисованными макетами экранных форм.

Чего нет.

- Нет скриншотов программы, т.е. их нужно будет нарисовать, т.е. дизайнер должен хотя бы примерно представлять как должен выглядеть дизайн GUI для iPhone программы.

В дальнейшем, сотрудничество по дизайну этой программы будет продолжено.

Пожалуйста, указывайте примерную цену и срок.

Оплата WMZ.