Дизайн лэндинга для программы под iPhone

Добрый день! ТЗ в задании. (визитка, упоминаемая в ТЗ тоже в приложении) Оплата - 500р. Сроки - завтра до обеда нужен черновой вариант.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать дизайн лэндинг страницы для программы под iPhone на автомобильную тематику.
Должно быть:
- Сочная, красивая страничка.
- Общий антураж в стиле «Авто» :).
- 2, 3 скриншота программы.
- кратенькое описание программы.
- основные достоинства.
- стандартная кнопка купить в App Store.
Что есть.
- ТЗ на сам лэндинг.
- Детальнейшее ТЗ на программу с отрисованными макетами экранных форм.
Чего нет.
- Нет скриншотов программы, т.е. их нужно будет нарисовать, т.е. дизайнер должен хотя бы примерно представлять как должен выглядеть дизайн GUI для iPhone программы.
В дальнейшем, сотрудничество по дизайну этой программы будет продолжено.
Пожалуйста, указывайте примерную цену и срок.
Оплата WMZ.
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