Дизайн таблицы

Дизайн интерфейсов и игрЗакрыт10 заявок216 просмотров
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Нужно разработать внешний вид бухгалтерской таблицы, чтобы с ней удобно было работать на сайте.  

5 лет назад
tymkivmyroslav
Мирослав 
49 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад