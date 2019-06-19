UX/UI доработка личного кабинета - AdobeXD

Дизайн интерфейсов и игрЗавершен8 заявок279 просмотров
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Требуется доработка пользовательского интерфейса для личного кабинета сервиса.

Есть готовый проект AdobeXD. В нем необходимо:

  • доработать интерфейс, кнопки
  • расставить правильно акценты
  • подобрать правильные кегли для шрифтов
Есть пара эталонных интерфейсов на которые я хотел бы, чтобы вы ровнялись при доработке.

Готовый проект должен быть полностью готов для экспорта и начала верстки

Всего 16 экранов. Скрины прилагаю

5 лет назад
Wizardo
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
beardus
28 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$80
5 дней
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