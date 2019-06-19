UX/UI доработка личного кабинета - AdobeXD

Требуется доработка пользовательского интерфейса для личного кабинета сервиса.

Есть готовый проект AdobeXD. В нем необходимо:

доработать интерфейс, кнопки

расставить правильно акценты

подобрать правильные кегли для шрифтов

Есть пара эталонных интерфейсов на которые я хотел бы, чтобы вы ровнялись при доработке.

Готовый проект должен быть полностью готов для экспорта и начала верстки

Всего 16 экранов. Скрины прилагаю