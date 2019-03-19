UI интерфейс

$250
Дизайн интерфейсов и игрЗавершен21 заявка1034 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо нарисовать интерфейс из 2 страниц и 1 попап окна

1. Страница входа, с "калькулятором"

2. Страница с иконками, которые идут в комплекте

Пример старого UI: https://monosnap.com/file/JA2Y4YMIPALCOObyHp5LtNOCryAUFF

Более детально расписал задачу в архиве

5 лет назад
SPEED2008
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
alexsandr999
27 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 часа назад
5 лет назад
$250
6 дней
Работа выполнена за 1 день, а точнее ночь... Вечером договорились, утром я проснулся и принял работу. Предварительно оплачивал 25% стоимости. Работа класс, всё как надо и мего современно ! Буду еще обращаться 100 из 100 ! Спасибо.
Очень приятно работать с такими заказчиками как Станислав. Четкая задача без воды, утверждение моментальное, оплата скоростная. Проект был сделан за грубо говоря за ночь с утверждение это фиаско😂 Спасибо большое за работу буду рад сотрудничеству)