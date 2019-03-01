Нужно нарисовать 4 покадровой анимации персонажа для игры. Список анимаций: бег превращение в воду превращение в землю прверащение в огонь Все происходит на сверхсекретном военном объекте. ГГ подопытный, над которым ввели опыты вследствии этих опытов, он получил способность превращаться в ...
Изготовить дизайн передней панели промышленного пульта управления
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