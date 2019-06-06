Необходимо разработать новые интерфейсы для сервиса

$120
Дизайн интерфейсов и игрЗавершен9 заявок400 просмотров
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Нужен дизайнер со знанием Figma который сможет нарисовать новые интерфейсы по техническому заданию.

Необходимо умение работать с компонентами и сложными интерфейсами для веб приложений.

5 лет назад
yborunov
Юрий 
33 годаУкраина
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
IFgeny
38 летИндонезия
15 лет в сервисе
Был
3 дня назад
5 лет назад
$500
10 дней
Спасибо за проделанную работу! В очередной раз все на высоте!
Все отлично. Рекомендую к сотрудничеству.