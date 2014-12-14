Дизайн веб-приложения для управления своей жизнью

Приглашаем дизайнера UI, специалиста по usability для разработки дизайна нового продукта управления своей жизнью и личностного развития Biario (http://biario.com/about).

Базовая функциональность системы уже разработана, необходимо создать дизайн в едином стиле для существующих и планируемых модулей (всего 18-20 экранов).

У нас уже есть готовый список планируемых задач, которые включают в себя следующие работы:

- Анализ и корректировка структуры экранов приложения;

- Разработка визуального стиля UI;

- Дизайн внешнего вида и взаимодействия для элементов UI;

- Создание wireframes по каждому экрану;

- Дизайн каждого экрана или его части.

На наш взгляд, такой дизайнер:

- Имеет достойное портфолио, включающее примеры проектирования UI и дизайна веб-приложений;

- Знает принципы построения удобных UI;

- Знает гайдлайны UI на различных платформах и следует им;

- Понимает технические аспекты, определяющие дизайн;

- Умеет создавать аккуратные wireframes;

- Уделяет внимание каждому пикселю, каждому оттенку;

- Готов работать в рамках существующего фирменного стиля;

- Понимает, зачем нужны требования, готов изучать их, обсуждать и использовать;

- Знает английский язык на уровне чтения и написания документации;

- Умеет задавать правильные вопросы, слушать и слышать, конструктивно воспринимать критику и аргументировать свой выбор решения;

- Готов делиться своими знаниями, учить других, но считаться с их мнением.

Было бы идеально, если:

- У вас есть опыт разработки дизайна GUI для приложений (web, desktop, mobile), не сайтов (хотя и сайтов тоже);

- Вы работаете или работали в профильной компании (дизайн-студии);

- Вы знаете основы HTML, CSS, JavaScript и при необходимости можете сверстать разработанный вами дизайн;

- Вы можете создавать динамические прототипы GUI;

- Вы умеете рисовать красивые иконки различного размера;

- Вы интересуетесь тайм-менеджментом, достижением целей и управлением своей жизнью;

- Вы не удовлетворены существующими инструментами управления задачами и планирования, у вас есть потребность в более лучшем и желание создать его.

Мы предлагаем и также ожидаем от соискателя:

- Полностью удаленную работу со свободным графиком в течение 3-4 месяцев;

- Возможность уделять нашему проекту от 5 до 15 часов в неделю (в зависимости от этапа);

- Регулярные частые коммуникации (до 5 раз в неделю, в том числе по скайпу);

- Регулярные и поэтапные демонстрации результатов;

- Оплату в соответствии с заранее согласованным объемом работ и оценками;

- В будущем участие в гибком процессе разработки с использованием системы ведения задач и ежедневными статус-митингами (предстоит редизайн сайта, доработки веб-приложения, дизайн мобильных приложений и т.д.).

В ответе укажите, для чего вы хотели бы участвовать в проекте. Мы рассматриваем только отклики с ответом на этот вопрос и с портфолио.