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Дизайн веб-приложения для управления своей жизнью
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приглашаем дизайнера UI, специалиста по usability для разработки дизайна нового продукта управления своей жизнью и личностного развития Biario (http://biario.com/about).
Базовая функциональность системы уже разработана, необходимо создать дизайн в едином стиле для существующих и планируемых модулей (всего 18-20 экранов).
У нас уже есть готовый список планируемых задач, которые включают в себя следующие работы:
- Анализ и корректировка структуры экранов приложения;
- Разработка визуального стиля UI;
- Дизайн внешнего вида и взаимодействия для элементов UI;
- Создание wireframes по каждому экрану;
- Дизайн каждого экрана или его части.
На наш взгляд, такой дизайнер:
- Имеет достойное портфолио, включающее примеры проектирования UI и дизайна веб-приложений;
- Знает принципы построения удобных UI;
- Знает гайдлайны UI на различных платформах и следует им;
- Понимает технические аспекты, определяющие дизайн;
- Умеет создавать аккуратные wireframes;
- Уделяет внимание каждому пикселю, каждому оттенку;
- Готов работать в рамках существующего фирменного стиля;
- Понимает, зачем нужны требования, готов изучать их, обсуждать и использовать;
- Знает английский язык на уровне чтения и написания документации;
- Умеет задавать правильные вопросы, слушать и слышать, конструктивно воспринимать критику и аргументировать свой выбор решения;
- Готов делиться своими знаниями, учить других, но считаться с их мнением.
Было бы идеально, если:
- У вас есть опыт разработки дизайна GUI для приложений (web, desktop, mobile), не сайтов (хотя и сайтов тоже);
- Вы работаете или работали в профильной компании (дизайн-студии);
- Вы знаете основы HTML, CSS, JavaScript и при необходимости можете сверстать разработанный вами дизайн;
- Вы можете создавать динамические прототипы GUI;
- Вы умеете рисовать красивые иконки различного размера;
- Вы интересуетесь тайм-менеджментом, достижением целей и управлением своей жизнью;
- Вы не удовлетворены существующими инструментами управления задачами и планирования, у вас есть потребность в более лучшем и желание создать его.
Мы предлагаем и также ожидаем от соискателя:
- Полностью удаленную работу со свободным графиком в течение 3-4 месяцев;
- Возможность уделять нашему проекту от 5 до 15 часов в неделю (в зависимости от этапа);
- Регулярные частые коммуникации (до 5 раз в неделю, в том числе по скайпу);
- Регулярные и поэтапные демонстрации результатов;
- Оплату в соответствии с заранее согласованным объемом работ и оценками;
- В будущем участие в гибком процессе разработки с использованием системы ведения задач и ежедневными статус-митингами (предстоит редизайн сайта, доработки веб-приложения, дизайн мобильных приложений и т.д.).
В ответе укажите, для чего вы хотели бы участвовать в проекте. Мы рассматриваем только отклики с ответом на этот вопрос и с портфолио.
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