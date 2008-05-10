Доработка чпу для cms

Есть cms удобная и простая она в аттаче, к ней нужно сделать чтобы название страницы в меню отображалось на русском, а сам можно было задавать в админке или как минимум транслитерацию урлов. Сейчас cms отображает в меню то, что прописано как название страницы.

Иными словами:

Нужно чтобы в админке:

можно было задавать тайтл для нужной страницы, и её урл