Доработка чпу для cms

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт1 заявка193 просмотра

Есть cms удобная и простая она в аттаче, к ней нужно сделать чтобы название страницы в меню отображалось на русском, а сам можно было задавать в админке или как минимум транслитерацию урлов. Сейчас cms отображает в меню то, что прописано как название страницы.

Иными словами:

Нужно чтобы в админке:

можно было задавать тайтл для нужной страницы, и её урл

17 лет назад
kxknet
47 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 отзывов(-1)

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dmitriy_sv
125 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
$20

Заявки фрилансеров

dmitriy_sv
125 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад

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