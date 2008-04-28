Доработка веб-интерфейса

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт6 заявок256 просмотров

Требуется доработка веб-интерфейса. Нужен специалист разбирающийся с html-template/верстка, java script, дизайн/usability. Проект находится в данный момент в стадии завершения (90%), нужна последняя доработка и оптимизация управления интерфейса. Важно для проекта регулярный и бесприграный контакт, пунктуальность в выполнении задач и так же самостоятельный мыслительный процесс в продумывание функционала.

HTMLJava
17 лет назад
cinilux
46 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

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