Интерфейс для программы

Здравствуйте, ув. художники и дизанейры!

Задача:

нужно нарисовать интерфейс для мп3 проигрователя с названием Березка.

Это должно быть что типо пародии на винамп.

В своей фантазии вы неограчинены, вы можете изобразить плеер в стиле дерева березки

или же стиль вообще не имеющего ни чего общего с названием.

Удачи! Жду примеров!