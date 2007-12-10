Интерфейс для программы

Имеется план этажа из БТИ (см.файл), по сути план офисов (офисных помещений) этажа. Необходимо создать такой план в электронном виде (например, с помощью программы ArcGIS или подобных) и представить результат (сконвертировать) в формат *.geo ...
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Здравствуйте, ув. художники и дизанейры!
Задача:
нужно нарисовать интерфейс для мп3 проигрователя с названием Березка.
Это должно быть что типо пародии на винамп.
В своей фантазии вы неограчинены, вы можете изобразить плеер в стиле дерева березки
или же стиль вообще не имеющего ни чего общего с названием.
Удачи! Жду примеров!
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