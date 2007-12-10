Интерфейс для программы

Дизайн интерфейсов и игрЗакрыт4 заявки241 просмотр
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Здравствуйте, ув. художники и дизанейры!

Задача:

нужно нарисовать интерфейс для мп3 проигрователя с названием Березка.

Это должно быть что типо пародии на винамп.

В своей фантазии вы неограчинены, вы можете изобразить плеер в стиле дерева березки

или же стиль вообще не имеющего ни чего общего с названием.

Удачи! Жду примеров!

16 лет назад
zcoder
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15 лет назад