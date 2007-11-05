Модификация темы К2 для WordPress.

Нужно сделать картинки и кнопочки для программы. Срочно за 1 день. Обязательно указывайте ICQ.
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Нужно почистить лишнее, поменять структуру страниц, расположение блоков, правильно прикрутить несколько плагинов + переделать widget manager в админке. Также сверстать дизайн для этой темы. Работа там относительно серьезная т.е нужен человек уже ранее работавший с темой К2 или способный быстро в ней разобраться.
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