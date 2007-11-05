Отрисовать интерфейс программы

Требуется нарисовать дизайн программы, но обязательно он должен быть уже сверстван в ActiveSkin 4.3 Пожалуйста, ответьте те, кто работает с этим скином и я сразу вышлю детали проэкта. Вниание! Пишите только если вы знаете ActiveSkin 4.3