Требуется: разработать дизайн электронной энциклопедии, тематика – лечебная кулинария.

Приложение состоит из одной рабочей формы и 2-х дополнительных (загрузка и о программе). Функциональные элементы и приблизительное их расположение аналогично скрину в приложении (тематических кнопок около 20).

Результат должен быть оформлен в следующем виде:

1. Рабочий фон – в виде одного psd файла с разнесением элементов по слоям (либо в виде уже нарезанных элементов в формате png).

2. Элементы управления (кнопки, скролы и т.д.) – в виде отдельных png файлов с определенной структурой (например 4 состояния для каждой кнопки).

3. Шаблон страницы представления информации – нужно будет подобрать шрифт, цвет и т.п.

Кроме того, надо будет предоставить все исходники на случай необходимости коррекции на стадии сборки.

Если есть возможность, набросайте приблизительный вариант вашего видения проекта. Я понимаю, что тендер это не конкурс, но это позволит составить представление о Ваших возможностях применительно к данному проекту, что не всегда можно сделать, изучив портфолио.

Проект не разовый, поэтому вполне возможно дальнейшее сотрудничество. Оплата через Сервис безопасного проведения сделок.

Если у Вас есть вопросы – задавайте, буду рад ответить.

Жду от Вас предложений по срокам и цене.