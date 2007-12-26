Нужно почистить лишнее, поменять структуру страниц, расположение блоков, правильно прикрутить несколько плагинов + переделать widget manager в админке. Также сверстать дизайн для этой темы. Работа там относительно серьезная т.е нужен человек уже ранее работавший с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется: разработать дизайн электронной энциклопедии, тематика – лечебная кулинария.
Приложение состоит из одной рабочей формы и 2-х дополнительных (загрузка и о программе). Функциональные элементы и приблизительное их расположение аналогично скрину в приложении (тематических кнопок около 20).
Результат должен быть оформлен в следующем виде:
1. Рабочий фон – в виде одного psd файла с разнесением элементов по слоям (либо в виде уже нарезанных элементов в формате png).
2. Элементы управления (кнопки, скролы и т.д.) – в виде отдельных png файлов с определенной структурой (например 4 состояния для каждой кнопки).
3. Шаблон страницы представления информации – нужно будет подобрать шрифт, цвет и т.п.
Кроме того, надо будет предоставить все исходники на случай необходимости коррекции на стадии сборки.
Если есть возможность, набросайте приблизительный вариант вашего видения проекта. Я понимаю, что тендер это не конкурс, но это позволит составить представление о Ваших возможностях применительно к данному проекту, что не всегда можно сделать, изучив портфолио.
Проект не разовый, поэтому вполне возможно дальнейшее сотрудничество. Оплата через Сервис безопасного проведения сделок.
Если у Вас есть вопросы – задавайте, буду рад ответить.
Жду от Вас предложений по срокам и цене.
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