Нарисовать окошки для игры

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Завершен2 заявки226 просмотров

Приветствую.

В игре есть окошки некого металлического стиля (три примера приложены, чтобы показать стиль).

Исходники их есть, текстуры и прочее.

Необходимо нарисовать еще пару окошек в таком же стиле.

Расположение элементов покажу непосредственно исполнителю.

Если получится отлично вписаться в стиль, возможна дальнейшая работа.

8 лет назад
u4b
37 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Sstrashilka
Алена 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
8 лет назад
$20
1 день
Отличный исполнитель. Сделала все быстро, предложила несколько вариантов. Рекомендую :)
Четко, быстро. Спасибо. ) Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Sstrashilka
Алена 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
8 лет назад