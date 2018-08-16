Нужен разработчик со знаниями xcode

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт1 заявка205 просмотров

Необходимо в мобильном приложении внести правки 

7 лет назад
Yltima
Максим 
32 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров