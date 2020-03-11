Преобразовать AI в PSD

Необходимо подправить дизайн интерфейса и адаптировать его под телефон. Предоставлю то, что хотелось бы видеть и окна, которые нужно будет сделать. [url=https://dropmefiles.com/QKnWK]https://dropmefiles.com/QKnWK[/url] Для того, чтобы понимать справитесь ли Вы с заданием необходимо сделать для примера одно окно №8. После утверждения ...