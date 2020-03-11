Преобразовать AI в PSD

Дизайн интерфейсов и игрЗавершен12 заявок298 просмотров
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Нужно из приложенного файла AI сделать PSD с правильными слоями.

Обязательно вручную (то есть автоматические конвертеры НЕ подходят).

Размеры - на iPad.

Так же надо нарезать отдельными элементами (png).

4 года назад
castle
Борис 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
152 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
SteamChild
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
$25
1 день
Все отлично сделал! Большое спасибо.
Спасибо, все ок!