2 комплекта картинок для книг на Android

Здравствуйте! Если есть время и желание, есть готовый сайт... Надо переделать полностью, т. е. дизайн. Разработать приложение для IOS.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Книги:
* М.А. Булгаков «Белая гвардия»
* Н.В. Гоголь «Мёртвые души»
Нужны:
* Иконка 32х32 пикселя (png с альфа-каналом)
* Иконка 48х48 пикселя (png с альфа-каналом)
* Иконка 72х72 пикселя (png с альфа-каналом)
* Иконка 512х512 пикселя (32-битный png с альфа-каналом)
* Иконка для Google Play для раздела «Рекомендуемые» 1024х500 (ш х в) — jpg или 24-битный png (без альфа-канала)
* Рекламное изображение 180х120 (ш х в) — jpg или 24-битный png (без альфа-канала)
* Обложка книги — 1200х1500
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