Дизайн для мобильной апликации Beep&Buy

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Завершен1 заявка137 просмотров

Дизайн для мобильной апликации Beep&Buy

9 лет назад
strahivka
Геннадий 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

2time
31 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$300
15 дней
Все было сделано профессионально и вовремя. Рекомендую!
Спасибо Геннадию за интересный проект. Отличный заказчик, всегда был на связи и объективно оценивал работу. Оплату производил в срок. Было приятно работать.

Заявки фрилансеров

2time
31 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад