Дизайн мобильного приложения

$100
Дизайн мобильных приложенийЗакрыт10 заявок226 просмотров
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Всем доброе время суток. Необходим дизайн мобильного приложения по тематике перевозки. Необходим кретивный, качественный дизайн, хорошо продуманое юзабилити. Оплата в веб-мани

Дизайн мобильного приложения
9 лет назад
chcff
41 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
DmitrijVysockih
Дмитрий 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$100
2 дня