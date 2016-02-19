Дизайн мобильного приложения

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Закрыт16 заявок231 просмотр

Необходимо нарисовать и нарезать дизайн приложения по ТЗ, под Android и iOS.

Приложение простое, на несколько экранов.

AndroidiOS
9 лет назад
karazhey
40 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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