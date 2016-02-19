Добрый день! Разрабатываем внутрикорпоративное мобильное кросс-платформенное приложение для отслеживания сотрудников, а также коммуникации между сотрудниками и руководством и формирования типовой отчетности. Большая часть активностей основывается на местоположении, геофенсинге. В приложении предусмотрен ...
Дизайн мобильного приложения
Необходимо нарисовать и нарезать дизайн приложения по ТЗ, под Android и iOS.
Приложение простое, на несколько экранов.
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