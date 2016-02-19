Разработка дизайна интерфейса мобильного приложения

Добрый день!

Разрабатываем внутрикорпоративное мобильное кросс-платформенное приложение для отслеживания сотрудников, а также коммуникации между сотрудниками и руководством и формирования типовой отчетности.

Большая часть активностей основывается на местоположении, геофенсинге. В приложении предусмотрен мессенджер и звонки.

Ищем опытного профессионала со специализацией в UI/UX.

Заранее признателен за отклик!