Разработка дизайна интерфейса мобильного приложения

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Закрыт10 заявок190 просмотров

Добрый день! 

Разрабатываем внутрикорпоративное мобильное кросс-платформенное приложение для отслеживания сотрудников, а также коммуникации между сотрудниками и руководством и формирования типовой отчетности. 

Большая часть активностей основывается на местоположении, геофенсинге. В приложении предусмотрен мессенджер и звонки.

Ищем опытного профессионала со специализацией в UI/UX.

Заранее признателен за отклик!

9 лет назад
alexxx777
36 лет
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров