привет! у нас есть дизайн приложения в фотшопе и пример нарезки. необходимо из фотошопа нарезать дизайн для iPhone, iPad and Android. просьба отозваться ТОЛЬКО тех, кто понимает о чем идет речь.
Иконы и граф. дизайн айфон клиента дейтинг сайта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нарисовать икону и красивый дизайн приложения для дейтинга
логин страница, анкета, список диалогов, настройки, иконы различных действий, несколько баннеров для продвижения
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