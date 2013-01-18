Нарезать дизайн для iPhone, iPad and Android

$100
Дизайн мобильных приложенийЗакрыт4 заявки205 просмотров
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привет!

у нас есть дизайн приложения в фотшопе и пример нарезки. необходимо из фотошопа нарезать дизайн для iPhone, iPad and Android.

просьба отозваться ТОЛЬКО тех, кто понимает о чем идет речь.

Android
11 лет назад
adocisua
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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