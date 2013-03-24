Лёгкий дизайн приложения ВК срочно

$130
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Закрыт4 заявки208 просмотров

Лёгкий дизайн приложения ВК срочно. Работы не много.

Бюджет: 4000 рублей Срок: пару часов

Платим только по факту исполнения и проверки работы, через систему Вебмани.

ТЗ вышлю кандидатам в личку.

12 лет назад
programed
Андрей 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

intlab
Антон 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$130
1 день

Заявки фрилансеров

intlab
Антон 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад