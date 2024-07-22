Всем привет. Дизайн нужен для ios&android, мобил и планшетов. Цена не конечная. Если вы определенного уровня, готовы заплатить больше. Если кидаете заявку в скайп, то сразу пишите стоимость и ссылку на ...
Нужна графика для мобильного приложения.
необходимо сделать графику для 10-15 экранов.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $400Дизайн мобильных приложений32 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $300
Нужно нарисовать полностью всю графику для игры на iOS. Все меню, всю анимацию (игра 2d) полностью.Дизайн мобильных приложений1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо сделать 10-15 экранов для мобильного приложения.Дизайн мобильных приложенийнет заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется нарисовать интерфейс приложения на android. Приложение - конвертер валют. Необходимо самостоятельно продумать все элементы интерфейса и взаимодействия с пользователем. Итогом работы должен быть максимально удобный, интуитивно понятный интерфейс. Оплата высокая, по ...Дизайн мобильных приложений18 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно: 1) Разработать скелет ( под наш шаблон) 2) Простое анимирование нескольких персонажей под наш список анимаций ( есть образцы ) ( 8 анимаций на персонажа +- пара анимаций для специфичных обьектов скелета). ...Дизайн мобильных приложений1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Ищу специалиста чтобы сделать интерфейс мобильного приложения. От вас жду: 1 ссылки на интерфейсы реализованные вами (другие варианты – дизайн сайтов, или дизайны печатной продукции рассматриваться не буду. 2 Также не будут ...Дизайн мобильных приложений12 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день, требуется разработка иконки для 2-приложений. Пишите ценуДизайн мобильных приложений10 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимы следующие работы по дизайну мобильных приложений: 1. Поддержка существующего отрисовка отдельных страниц (регистрация, доставка и тп), дизайн отдельных элементов 2. Отрисовка дизайна для нового приложения (примерно 5-7 экранов) ...Дизайн мобильных приложений11 заявокЗакрыт7 лет назад
Разработка интуитивно понятного интерфейсаДизайн мобильных приложений1 исполнительЗавершен7 лет назад
Разработка современного интуитивно понятного интерфейсаДизайн мобильных приложений8 заявокЗакрыт7 лет назад