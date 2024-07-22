Нужна графика для мобильного приложения.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Завершен20 заявок207 просмотров

необходимо сделать графику для 10-15  экранов.

7 лет назад
ltcedi
55 лет
8 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

hromenkovit
Дмитрий 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$450
10 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

hromenkovit
Дмитрий 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад