Освежить дизайн приложения

Дизайн мобильных приложенийЗавершен10 заявок279 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно освежить дизайн приложения, сделать немного более современным, красивым и может более удобным. Без существенных изменений в цветовой гамме и управляющих элементах. Особенно интересует окно Продажи и всплывающие окна. ссылка на приложение https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smartlab.smarttouchmobile

9 лет назад
smartlab
Балтер 
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
TSpell
Тимур 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 дней назад
9 лет назад
$200
5 дней
С заданием справился хорошо
Все гладко! Вчасна оплата роботи, чітке ТЗ. Рекомендую!