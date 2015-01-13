Освежить дизайн приложения

Здравствуйте, дизайнеры! Требуется создать приложение, которое будет хорошо выглядеть как на смартфонах, так и на планшетах. Сейчас есть сайт сми. Его нужно переделать, так чтобы получилось приложение (сайт и приложение будут существовать параллельно). Обязательно пишите ...