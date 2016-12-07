Переделать готовый шаблон приложения

$32
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Закрыт15 заявок203 просмотра

Нужно переделать готовый шаблон (шаблон в psd) в соответствии в ТЗ. (Изменить фоновые изображения, добавить лого, разработать несколько экранов на основе шаблона, заменить цвета кнопок).

Оплата через сделку без риска.

8 лет назад
ZetaD
Ольга 
42 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров