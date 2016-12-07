https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTQ4Xe7q6llAnvK9J7Ai9OG1DSio5TA1ZO3tp1ekQ_zesi1huRXGeRwAQUkTBrLPLQFzmzU04KrZ_Hp/pub
Переделать готовый шаблон приложения
Нужно переделать готовый шаблон (шаблон в psd) в соответствии в ТЗ. (Изменить фоновые изображения, добавить лого, разработать несколько экранов на основе шаблона, заменить цвета кнопок).
Оплата через сделку без риска.
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