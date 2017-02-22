Разработка дизайна мобильного приложения

$700
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Завершен6 заявок284 просмотра

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTQ4Xe7q6llAnvK9J7Ai9OG1DSio5TA1ZO3tp1ekQ_zesi1huRXGeRwAQUkTBrLPLQFzmzU04KrZ_Hp/pub

8 лет назад
socsearcher
Дмитрий 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Mariya_web
39 лет
16 лет в сервисе
Была
14 дней назад
8 лет назад
$700
10 дней
Мария проделала отличную работу, вникла в детали проекта и отрисовала качественный дизайн, специфичный для нашего проекта. Коммуникация и отношение к делу на высшем уровне, рекомендую!
Работать с Дмитрием - одно удовольствие. Человек точно знает чего хочет, но при этом с удовольствием воспринимает все нововведения. Очень четкая коммуникация, никаких "правок ради правок", быстрая оплата. Желаю успехов в дальнейшем воплощении проекта и обязательно продолжим сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Mariya_web
39 лет
16 лет в сервисе
Была
14 дней назад
8 лет назад