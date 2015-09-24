Разработать дизайн мобильного приложения (сфера ЖКХ)

В настоящее время мы пишем мобильное приложение (android, ios) для жильцов многоквартирных домов (функции: передача показаний счётчиков, оплата ЖКХ, отправка заявок в аварийно-диспетчерскую службу и т. п.). Функциональная часть уже частично имеется. Но программа должна быть эргономичной, интуитивно понятной, красивой и приятной. Чтобы сделать её такой, мы ищем дизайнера.

Задача: есть приложение с похожим функционалом, которое мы считаем удобным (называется Dompay):

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.dompay

Есть наше приложение, скриншоты в сравнении - здесь:

http://podonu.ru/_temp/screenshots_mobile_app.zip

У нас есть подробное техзадание, описывающее детально логику работы приложения:

http://podonu.ru/_temp/mobile_app_rsu-7_v1.txt

Местами оно устарело и не соответствует текущим планам, но в целом описывает то, что мы хотим получить. Любые изменения, дополнения в него приветствуются.

Задачи:

1. Нарисовать мокапы нашего мобильного приложения, исходя из принципа максимально точного копирования "образцово-показательного" приложения (Dompay). Учесть ограничения используемой нами платформы разработки (а именно - мобильная платформа 1С 8.3.6).

2. Те функции, которые не реализованы в приложении-образце - придумать, как сделать красиво, просто и понятно. Чтобы любая бабушка могла без подсказок разобраться, как ей передать показания, оплатить квитанцию, вызвать сантехника и т. д.

Работать надо в тесном взаимодействии с программистом и заказчиком.

Всего в приложении - порядка 12 форм ("экранов"). Что-то повторяется, что-то нет.

Продумывать надо всё до мелочей: какого цвета будет какое поле, как они будут реагировать на нажатия, наличие или отсутствие каких-то данных и т. п.

Цену вопроса назначаете вы, здесь указана произвольная сумма. Предлагайте свою цену и срок выполнения, а самое главное - указывайте ссылки на портфолио.