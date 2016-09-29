Дизайн для подарочных сертификатов

Создать этикетку с нуля, отрисовать логотип и сделать клеше под сам товар рабочее название AeroPlex, полностью проработать дизайн самого продукта, формат этикетки A4
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Нужно обновить дизайн подарочных сертификатов.Тема:флайборд.Предоставляю логотип в пнг формате на прозрачном фоне и образцы старых сертификатов в tif формате,элементы в фотошопе на отдельных слоях.Нужно сделать один дизайн и пронумеровать их.Всего сертификатов:20 по 10 мин,20 по 20 мин, 15 по 30 мин, 5 по 60 мин.Новый дизайн хочется яркий, не темный, в минималистическом стиле, чтобы смотрелся стильно и тд. ,логотип и номер сертификата можно оставить на том же месте,дату до которого сертификат действителен напишу позже,фон в виде воды или же на ваше усмотрение.
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