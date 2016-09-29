Дизайн для подарочных сертификатов

Дизайн продукцииЗакрытнет заявок140 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно обновить дизайн подарочных сертификатов.Тема:флайборд.Предоставляю логотип в пнг формате на прозрачном фоне  и образцы старых сертификатов в tif формате,элементы в фотошопе на отдельных слоях.Нужно сделать один дизайн и пронумеровать их.Всего сертификатов:20 по 10 мин,20 по 20 мин, 15 по 30 мин, 5 по 60 мин.Новый дизайн хочется яркий, не темный, в минималистическом стиле, чтобы смотрелся стильно и тд. ,логотип и номер сертификата можно оставить на том же месте,дату до которого сертификат действителен напишу позже,фон в виде воды или же на ваше усмотрение.

http://www.ex.ua/618892220310

7 лет назад
Iluha-Pot
26 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Сделать этикетку

    Создать этикетку с нуля, отрисовать логотип и сделать клеше под сам товар рабочее название AeroPlex, полностью проработать дизайн самого продукта, формат этикетки A4

    Дизайн продукции34 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн для подарочных сертификатов

    Нужно обновить дизайн подарочных сертификатов.Тема:флайборд.Предоставляю логотип в пнг формате на прозрачном фоне  и образцы старых сертификатов в tif формате,элементы в фотошопе на отдельных слоях.Нужно сделать один дизайн и пронумеровать их.Всего сертификатов:20 по 10 мин,20 по ...

    Дизайн продукции14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Адаптация дизайна для дгугого вида упаковки (файл в ai )

    Необходимо срочно адаптировать макет коробки для шампуня для другого вида упаковки. К проекту приложен макет, который необходимо будет адаптировать под новый вид шампуня. Отличаться от текущего будет размерами коробки, цветом и надписями. Элемент в верхней ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Разработка дизайна упаковки замка для сумки и/или багажа

    Здравствуйте! Нужен дизайн упаковки замков для багажа  Место продажи Амазон США Концепт уже есть нужно его во платить на упаковке. ТЗ и образец в PDF + размеры  смотрите во вложение

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Разработка этикетки на мёд

    $50

    Необходимо разработать этикетку на мёд. Есть 5 вариантов мёда: разнотравье, лесной, подсолнечный, гречишный, кержацкий. На этикетке обязательно должны присутствовать алтайские горы, желательно гора Белуха. Название компании: "Нектары Алтая" - должно бросаться в глаза. Размер этикетки 150х75 ...

    Дизайн продукции31 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужен дизайнер для подготовки стендов на выставку

    Добрый день С 29.09.2016 по 03.10.2016 нужен дизайнер со своим пощным компьютером в киевский офис. Работа будет заключаться в подготовке макетов стендов для выставки.мНужен ответственный человек с возможностью очень активно поработать в том числе и на ...

    Дизайн продукциинет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайнер визиток и листовок для онлайн-конструктора

    $15

    Крупный Санкт-Петербургский полиграфический комплекс «Группа М» приглашает дизайнеров на удалённую работу. Нам нужно много визиток и листовок на разные темы, сделанные в разных стилях. Мы будем использовать их в онлайн-конструкторе для наших клиентов.  Основные требования — макеты должны делаться ...

    Дизайн продукции169 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Бланк поверки

    необходимо сделать бланк поверки счетчиков.  Нужен бордового цвета как показан на рисунке 2(только лицевая сторона и без номеров) все графы и текст брать с готового зеленого бланка рисунок 1 формат чуть меньше А4 но не ...

    Дизайн продукции7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад