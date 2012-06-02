Дизайн DVD-диска и коробки для инфопродукта

Нужен ответственный и качественный дизайнер, на постоянную работу, работы похожего формата очень много. Предложенная вами цена за подобный проэкт увеличится в 3 раза, после того как вы пройдёте тестовое задание - малооплачиваемое.

Суть тестового задания сделать оригинальный дизайн двд диска и коробки для инфопродукта.

Тематика - похудение.

Более подробные вещи я вам скину и объясню при переписке.

Тестовое задание проходите, и на следущие заказы я увеличиваю предложенную ВАМИ цену в 3 раза.

Кто согласен со всеми условиями, пожалуйста пишите ТОЛЬКО на почту [email protected]