Дизайн email письма

Дизайн продукцииЗавершен10 заявок213 просмотров
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Добрый день ,есть psd макеты готового сайта, цвет стилистика иконки и др, нужно из всего этого составить дизайн email письма, т.е в этом же оформление стилистики и др.

Жду от вас портфолио и цен.

10 лет назад
mna06
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
10 лет назад
$50
1 день
Все хорошо
Рекомендую к сотрудничеству: отличный заказчик, дает дельные советы, точно знает, что хочет получить в итоге, постоянно на связи, оплачивает моментально с бонусом.
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