Необходимо сделать отличный, яркий и запоминающийся, но в то же время максимально брутальный дизайн пригласительных билетов и конвертов к ним. Мероприятие - день рождения строительной компании. Важен срок готовности - 10-11 мая.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать буклет от вас сроки и бюджет задание в приложение лого предоставлю исполнителю
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