Нужно разработать буклет

Мы ищем талантливого дизайнера по полиграфии - буклеты, упаковка, ресторанные меню, широкоформатные баннеры, фирменный стиль, визитки и т.д. возможно вы делаете только что то одно, но хорошо. тоже пишите. Работа сдельная попроектная. Оформляться будет на веблансере. Что ...