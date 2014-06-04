Нужен дизайн футболки

Нужно придумать и отрисовать "свеженький" дизайн футболки. Два цвета максимум на однотонной футболке. Тема - Русско-Украинский конфликт. Надпись - Russia, hands off Ukraine или Pootie-Poot, hands off Ukraine. Можно лицо "похожее" на Путина обыграть. Результат нужен в векторе .eps

Кроме этого, нужно будет сделать порядка 5-6 картинок с рекламой этой футболки (в jpg). Размеры укажу победителю.

За дизайн футболки $40 и по $5 за каждую картинку.