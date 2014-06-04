Нужен дизайн футболки

$70
Дизайн продукцииЗавершен5 заявок175 просмотров
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Нужно придумать и отрисовать "свеженький" дизайн футболки. Два цвета максимум на однотонной футболке. Тема - Русско-Украинский конфликт. Надпись - Russia, hands off Ukraine или Pootie-Poot, hands off Ukraine. Можно лицо "похожее" на Путина обыграть. Результат нужен в векторе .eps

Кроме этого, нужно будет сделать порядка 5-6 картинок с рекламой этой футболки (в jpg). Размеры укажу победителю.

За дизайн футболки $40 и по $5 за каждую картинку.

10 лет назад
khorozov
54 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
diviator
Дмитрий 
30 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад
$50
2 дня
Мне кажется Дмитрию немного не хватает опыта, а так проблем нет- на связи, по срокам тоже вложился. Вобщем сработали на 4-ку.
Анатолий хороший заказчик, своевременная оплата. Мы не пришли к согласию в вопросе выбора шрифта, в остальном проект, вроде бы, завершен успешно. Рекомендую.
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