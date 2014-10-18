Отрисовка в векторе со сканов/фото

Необходимо изготовить дизайн наклеек для косметики. От вас - предыдущие работы (если таковые имеются) и стоимость работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима отрисовка с приложенных в архиве сканов/фото в векторе - ai cdr формат:
а) 3 вида наклеек a1,a2,a3 – формат 100*44мм вертикальная линия в 45мм слева.
VIN, буквенные индексы слева и цифры массы – редактируемые.
b) 3 вида наклеек b1-b7 – формат возьмите со скана b1. все знаки редактируемые.
c) шильда – Эллада. формат возьмите со скана b1. VIN и цифры массы – редактируемые. Шрифт шильды Arial. у выгравированного VIN – Arial Narrow
результат Вашей работы:
1 файл с наклейками типа a и b заверстанными на одном А3 – под печать на Oracal.
VIN для заполнения наклеек указаны в тексте ТЗ
1 файл с шильдами, заверстанными на формате А4. VIN для гравировки для примера:
указаны в тексте ТЗ в приложении.
примеры раскопировать/сверстать по всему листу.
1 файл с двумя шильдами C2. редактированию подлежат поля под гравировку.
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