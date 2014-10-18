Отрисовка в векторе со сканов/фото

Необходима отрисовка с приложенных в архиве сканов/фото в векторе - ai cdr формат:

а) 3 вида наклеек a1,a2,a3 – формат 100*44мм вертикальная линия в 45мм слева.

VIN, буквенные индексы слева и цифры массы – редактируемые.

b) 3 вида наклеек b1-b7 – формат возьмите со скана b1. все знаки редактируемые.

c) шильда – Эллада. формат возьмите со скана b1. VIN и цифры массы – редактируемые. Шрифт шильды Arial. у выгравированного VIN – Arial Narrow

результат Вашей работы:

1 файл с наклейками типа a и b заверстанными на одном А3 – под печать на Oracal.

VIN для заполнения наклеек указаны в тексте ТЗ

1 файл с шильдами, заверстанными на формате А4. VIN для гравировки для примера:

указаны в тексте ТЗ в приложении.

примеры раскопировать/сверстать по всему листу.

1 файл с двумя шильдами C2. редактированию подлежат поля под гравировку.