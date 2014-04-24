Требуется дизайн евро-буклета

Вертикальный флаг 2 на 4 метра под размещение в торговом центре. Есть все фотоматериалы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется дизайнер для дизайна евро-буклетов и другой рекламной продукции. Интересует долгосрочное сотрудничество! В заявках указывайте стоимость дизайна евро-буклета и ссылки на примеры буклетов за эти деньги!
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