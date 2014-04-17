Пытаюсь начать проект производства настольной игровой продукции с игры по мотивам World of Tanks. Требуется разработка коробки для игры или хотя бы грамотная консультация по этой теме. Предварительные размеры 350х250х50, на лицевой части батальная картинка с ...
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Нужно поправить дизайн листовок.
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