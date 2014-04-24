Сделать плакаты А1 и А4

Дизайн продукцииЗавершен17 заявок253 просмотра
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Нужно сделать студенческий плакат

Об игровом мероприятии

Текст, логотип есть

пишите стоимость за за работу и примеры работ

10 лет назад
allex-under
Андер 
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Krokodila
Дарья 
37 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
10 лет назад
$10
1 день
Все было выполненно в срок
Надежный!
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