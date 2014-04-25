3D-коробки для видеокурсов

Пытаюсь начать проект производства настольной игровой продукции с игры по мотивам World of Tanks. Требуется разработка коробки для игры или хотя бы грамотная консультация по этой теме. Предварительные размеры 350х250х50, на лицевой части батальная картинка с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть исходник от одной коробки http://prntscr.com/3cx6jh
Нужно внести в него небольшие правки + сделать на основе него еще 4 коробки для других бонусных курсов.
Исходник предоставлю выбранному исполнителю. Оплата на WMZ. Жду ваших предложений.
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