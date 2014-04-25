3D-коробки для видеокурсов

$30
Дизайн продукцииЗавершен13 заявок235 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть исходник от одной коробки http://prntscr.com/3cx6jh

Нужно внести в него небольшие правки + сделать на основе него еще 4 коробки для других бонусных курсов.

Исходник предоставлю выбранному исполнителю. Оплата на WMZ. Жду ваших предложений.

10 лет назад
jarik31
Юрий 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Z-Family
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$30
1 день
Спасибо Виктории, все сделано на очень высоком уровне практически с первой попытки! Приятно иметь дело с профессионалами. Буду дальше сотрудничать и всем рекомендую!
Очень приятно было работать с таким заказчиком, как Юрий, потому что - очень подробное и понятое задание, своевременная оплата и просто приятное и дружелюбное общение всегда способствуют плодотворному сотрудничеству!!! Спасибо!! :)
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