Создание меню

Пытаюсь начать проект производства настольной игровой продукции с игры по мотивам World of Tanks. Требуется разработка коробки для игры или хотя бы грамотная консультация по этой теме. Предварительные размеры 350х250х50, на лицевой части батальная картинка с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача такова: нужно создать меню для ресторана европейской кухни в формате 20х25
Меню состоит из семи самостоятельных страниц
Прошу Вас подготовить два варианта исходя из материалов которые прикреплены к заданию.
Первый вариант с учетом моих пожеланий. Второй вариант с учетом вашего профессионального виденья.
Прошу не использовать готовые решения, а разработать уникальный дизайн!!!
Обязательные пункты:
1. На каждой странице должна быть изображена узнаваемая европейская достопримечательность (включая Москву). Изображение достопримечательностей строго гравюрное (пример в аттаче). Далее буду называть их гравюрами)
2. Используем обязательно штампики:
https://docs.google.com/file/d/0B3d5LbPsjyJOSV9HVmpWOFhfcUk/edit?usp=drive_web
3. Внизу страницы будут цитаты логически связанные с достопримечательностями. Их забью самостоятельно. Пока пустите просто набор букв.
4. Сверху название раздела меню : Салаты, Вторые блюда, Десерты и т.д
5. Пункты меню состоят из названия, граммовки и цены. Например: Жаркое из говядины 300 гр. 300 руб.
Мое виденье:
Цвет фона: слоновая кость.
Цвет шрифта: насыщенный синий, что-то вроде c 99 m 85 y 3 k 11, на всякий случай hex #2F3E85
По правому краю, снизу до середины листа гравюра Эйфелевой башни, поэтому верстка наверно должна быть ступенчатой.
Текста меню пока нет. Так что копите одно наименование- например, жаркое.
Внизу слева от башни цитата. Вставьте любой текст. Но не забывайте оформляем его, как цитату.
+штампики
Текст я внесу сама. Так что копите жаркое везде.
Срок- понедельник 28 апреля.
- Похожие заказы
- Дизайн продукции1 исполнительЗакрыт10 лет назад
- $50
Нужно поправить дизайн листовок. Добавить наш логотип, добавить новые иконки, добавить новые фотографии в каталог... Более подробное ТЗ — выбранному исполнителюДизайн продукции29 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать студенческий плакат Об игровом мероприятии Текст, логотип есть пишите стоимость за за работу и примеры работЗавершен10 лет назад
- $15
Здравствуйте необходима разработка свадебных денег примерно как во вложении. - только без иероглифов и т.п. будет фото пары, их имена дата, ну и чтобы это было похоже на купюру.Дизайн продукции12 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется дизайнер на долгосрочное сотрудничество. В настоящее время необходимо разработать 10 товарных позиций (краски, карандаши, пластилин, наборы для творчества). Фирменный стиль и дизайн одной товарной позиции уже имеются. Дизайн должен быть оригинальным, веселым, радостным, добрым, игривым, ...Дизайн продукции5 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо разработать дизайн флаера (размеры: 210х100), для двухсторонней офсетной печати. Дополнительно требуется небольшие доработки 4 фото (сделать зеркальные края) Ожидаем быструю и качественную работу, без излишне завышенной цены.Дизайн продукции21 заявкаЗакрыт10 лет назад
Требуется сделать красивый выделяющийся макет для газетной рекламы. В ч\б и цветном вариантах.Завершен10 лет назад
- $500
Московский производитель продуктов питания. Для вывода новой продукции на рынок требуется создание новой ТМ. Название ее уж есть. Следующий этап - создание макета фирменного каталога продукции (без фотографирования), листовки. В дальнейшем готовы к постоянному сотрудничеству ...Закрыт10 лет назад
- $30
Нужно сделать простой дизайн билета. Фото, текст и схему проезда.Завершен10 лет назад
Имеется, сверстанный в Photoshop'е буклет одной компании. Необходимо немного его стилизовать, а именно: на примере одной страницы сделать рамки для фотографий, и немного подкорректировать обложку. Предыдущий исполнитель с задачей не справился (на протяжении 2х часов пытался ...Дизайн продукции8 заявокЗакрыт10 лет назад