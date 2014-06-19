Создание меню

Задача такова: нужно создать меню для ресторана европейской кухни в формате 20х25

Меню состоит из семи самостоятельных страниц

Прошу Вас подготовить два варианта исходя из материалов которые прикреплены к заданию.

Первый вариант с учетом моих пожеланий. Второй вариант с учетом вашего профессионального виденья.

Прошу не использовать готовые решения, а разработать уникальный дизайн!!!

Обязательные пункты:

1. На каждой странице должна быть изображена узнаваемая европейская достопримечательность (включая Москву). Изображение достопримечательностей строго гравюрное (пример в аттаче). Далее буду называть их гравюрами)

2. Используем обязательно штампики:

https://docs.google.com/file/d/0B3d5LbPsjyJOSV9HVmpWOFhfcUk/edit?usp=drive_web

3. Внизу страницы будут цитаты логически связанные с достопримечательностями. Их забью самостоятельно. Пока пустите просто набор букв.

4. Сверху название раздела меню : Салаты, Вторые блюда, Десерты и т.д

5. Пункты меню состоят из названия, граммовки и цены. Например: Жаркое из говядины 300 гр. 300 руб.

Мое виденье:

Цвет фона: слоновая кость.

Цвет шрифта: насыщенный синий, что-то вроде c 99 m 85 y 3 k 11, на всякий случай hex #2F3E85

По правому краю, снизу до середины листа гравюра Эйфелевой башни, поэтому верстка наверно должна быть ступенчатой.

Текста меню пока нет. Так что копите одно наименование- например, жаркое.

Внизу слева от башни цитата. Вставьте любой текст. Но не забывайте оформляем его, как цитату.

+штампики

Текст я внесу сама. Так что копите жаркое везде.

Срок- понедельник 28 апреля.