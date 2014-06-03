Листовка

Дизайн продукцииЗавершен19 заявок182 просмотра
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Организация занимается организацией детских праздников. Есть ростовые куклы, детский лабиринт, требуется листовка. есть требования типографии, есть логотип

10 лет назад
oxana1985
Ксения 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
alex-enko
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$13
1 день
Все отлично!
Легко общаться, четкое и ясное ТЗ. По больше бы таких заказчиков! Ксения надеюсь на сотрудничество!
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