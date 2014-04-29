Ищу дизайнера для собственного проекта.

$5000
Дизайн продукцииЗакрыт2 заявки235 просмотров
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Ищу дизайнера для разработки линейки аксессуаров из кожи с элементами инкрустации. Работа проектная, но возможно долгосрочное сотрудничество.

Важно: обладать хорошим вкусом, разбираться в модных тенденциях, уметь создавать красивые вещи, иметь вдохновение и огромное желание ТВОРИТЬ!

Задачи дизайнера:

1) Помощь в формировании коллекции

2) Разработка эскизов

3) Помощь в подготовке технической документации

4) Отбор материала и фурнитуры для коллекции

Условия сотрудничества обсудим, обязателен опыт работы и портфолио. Более подробную информацию вышлю на почту.

Прошу писать на указанный электронный адрес.

10 лет назад
lena19741
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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