Ищу дизайнера для собственного проекта.

Требуется разработать макеты коробки формата А4 с ложементом, папки А4 и компакт-диска для вложения в коробку. Все тех. требования и шаблоны предоставлю. Хотелось бы начать работу сегодня.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу дизайнера для разработки линейки аксессуаров из кожи с элементами инкрустации. Работа проектная, но возможно долгосрочное сотрудничество.
Важно: обладать хорошим вкусом, разбираться в модных тенденциях, уметь создавать красивые вещи, иметь вдохновение и огромное желание ТВОРИТЬ!
Задачи дизайнера:
1) Помощь в формировании коллекции
2) Разработка эскизов
3) Помощь в подготовке технической документации
4) Отбор материала и фурнитуры для коллекции
Условия сотрудничества обсудим, обязателен опыт работы и портфолио. Более подробную информацию вышлю на почту.
Прошу писать на указанный электронный адрес.
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