Требуется талантливый дизайнер

Мы ищем талантливого дизайнера по полиграфии - буклеты, упаковка, ресторанные меню, широкоформатные баннеры, фирменный стиль, визитки и т.д. возможно вы делаете только что то одно, но хорошо. тоже пишите.

Работа сдельная попроектная. Оформляться будет на веблансере.

Что интересует - ваши навыки, сколько времени в день можете работать, стоимость за час или проект (можно привести конкретные примеры).

Несколько работ которыми вы гордитесь.