Разработка макета рекламного плаката А1

# 1 — $ 50

Техническое задание на конкурс среди дизайнеров:

Объявляется конкурс на лучшую идею рекламного плаката.

Оплата проходит в два этапа для того, чтобы Победитель удостоверился в платежеспособности Заказчика;

1) Победитель получает 50 долл. сразу после оглашения результатов на основании предоставленных скетчей в рамках конкурса;

2) далее Победитель получает еще 50 долл., но уже после доработки и получения Заказчиком оригинал-макета (доработки возможны, если таковые попросим сделать), в том числе в данную сумму входят затраты на покупку изображения в фотобанке (если такую использовали в превью-макете), макет нужно будет предоставить и в векторном и в растровом изображении.

Название товара/торговой марки/страна происхождения: амортизаторы FA KROSNO (Польша).

Местонахождение плаката: магазины автозапчастей, станции техобслуживания (СТО), как служебные помещения, так и торговые зоны.

Цель: повышение осведомленности о торговой марке амортизаторов FA KROSNO.

1) Для сотрудников магазинов и СТО – напоминание, что данную торговую марку можно предлагать покупателям при выборе ими амортизаторов;

2) Для конечных покупателей – знакомство с торговой маркой, стимулирование на пробную покупку (т.к. торговая марка малоизвестна в России) или склонение к выбору данной торговой марки при принятии решения выбора из нескольких предложений.

Формат плаката: А1.

Ценовой сегмент: средний+ (с точки зрения владельцев отечественных автомобилей).

Качество товара: также средний +.

Преимущества товара:

Очень «рабочие» слоганы (требуют доработки или кардинального изменения):

1) безопасность и надежность от FA Krosno;

2) фантастическая надежность и небывалый комфорт;

3) фантастическая надежность и небывалый комфорт на дорогах.

Товар удовлетворяет следующие реальные потребности покупателя: амортизатор нужен автомобилю, чтобы гасить колебания, чтобы машина была управляемой на любом дорожном покрытии; амортизатор доставляет водителю и пассажирам комфорт при движении, сглаживает неровности дороги и снижает шум на неровном покрытии.

Контактные данные:

сайт- www.fakrosno.ru

телефон: 8 (800) 700-53-13

Т.к. требовать от продавцов магазинов повесить плакат производитель не может, то плакат должен быть достаточно привлекательным/интересным/полезным/оригинальным, чтобы его хотелось повесить в помещении магазина/СТО. Возможны любые идеи, может его совместить с любым полезным информационным плакатом (календарь, режим работы, график отпусков, и т.д.).

Прилагаем документы/изображения для информации о товаре, логотип и для примера того, что было. Более подробно на сайте все написанио. На данный момент требуется вывести работу с рекламно-информационным материалом на новый, более высокий уровень.

Нет четких требований по цвету и тому, что нужно изобразить на плакате. Все варианты возможны – приветствуются идеи подчеркивания достоинств товара в шутке или другом оригинальном изображении.

Не допускается пошлость/«нецензура» и прочие, слишком эпатажные идеи, для которых требуется допуск +18 лет. Не приветствуется использование красивых женщин, как основного атрибута плаката - банально (в крайнем случае разрешаем использовать, но не более 5% полезной площади плаката)))

Даже нет требования обязательного использования изображения амортизатора – т.к. покупатель покупает не амортизатор, а решает с помощью него свою определенную проблему. Тем более, что красиво данный амортизатор изобразить практически невозможно. Профессиональную фотосессию товара в силу особенности задачи провести не можем.

Размещение заказа на конкурс обусловлено решением изучить возможности данного инструмента для дальнейшей работы, либо поиском и нахождением наиболее творческих исполнителей/-я для дальнейшей работы с компанией-заказчиком.

Работы принимаем на рассмотрение до 28 мая 2014 г. Победитель будет объявлен до 1 июня 2014 г.