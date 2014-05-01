Разработка макета рекламного плаката А1

Необходимо изготовить дизайн наклеек для косметики. От вас - предыдущие работы (если таковые имеются) и стоимость работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Техническое задание на конкурс среди дизайнеров:
Объявляется конкурс на лучшую идею рекламного плаката.
Оплата проходит в два этапа для того, чтобы Победитель удостоверился в платежеспособности Заказчика;
1) Победитель получает 50 долл. сразу после оглашения результатов на основании предоставленных скетчей в рамках конкурса;
2) далее Победитель получает еще 50 долл., но уже после доработки и получения Заказчиком оригинал-макета (доработки возможны, если таковые попросим сделать), в том числе в данную сумму входят затраты на покупку изображения в фотобанке (если такую использовали в превью-макете), макет нужно будет предоставить и в векторном и в растровом изображении.
Название товара/торговой марки/страна происхождения: амортизаторы FA KROSNO (Польша).
Местонахождение плаката: магазины автозапчастей, станции техобслуживания (СТО), как служебные помещения, так и торговые зоны.
Цель: повышение осведомленности о торговой марке амортизаторов FA KROSNO.
1) Для сотрудников магазинов и СТО – напоминание, что данную торговую марку можно предлагать покупателям при выборе ими амортизаторов;
2) Для конечных покупателей – знакомство с торговой маркой, стимулирование на пробную покупку (т.к. торговая марка малоизвестна в России) или склонение к выбору данной торговой марки при принятии решения выбора из нескольких предложений.
Формат плаката: А1.
Ценовой сегмент: средний+ (с точки зрения владельцев отечественных автомобилей).
Качество товара: также средний +.
Преимущества товара:
Очень «рабочие» слоганы (требуют доработки или кардинального изменения):
1) безопасность и надежность от FA Krosno;
2) фантастическая надежность и небывалый комфорт;
3) фантастическая надежность и небывалый комфорт на дорогах.
Товар удовлетворяет следующие реальные потребности покупателя: амортизатор нужен автомобилю, чтобы гасить колебания, чтобы машина была управляемой на любом дорожном покрытии; амортизатор доставляет водителю и пассажирам комфорт при движении, сглаживает неровности дороги и снижает шум на неровном покрытии.
Контактные данные:
сайт- www.fakrosno.ru
телефон: 8 (800) 700-53-13
Т.к. требовать от продавцов магазинов повесить плакат производитель не может, то плакат должен быть достаточно привлекательным/интересным/полезным/оригинальным, чтобы его хотелось повесить в помещении магазина/СТО. Возможны любые идеи, может его совместить с любым полезным информационным плакатом (календарь, режим работы, график отпусков, и т.д.).
Прилагаем документы/изображения для информации о товаре, логотип и для примера того, что было. Более подробно на сайте все написанио. На данный момент требуется вывести работу с рекламно-информационным материалом на новый, более высокий уровень.
Нет четких требований по цвету и тому, что нужно изобразить на плакате. Все варианты возможны – приветствуются идеи подчеркивания достоинств товара в шутке или другом оригинальном изображении.
Не допускается пошлость/«нецензура» и прочие, слишком эпатажные идеи, для которых требуется допуск +18 лет. Не приветствуется использование красивых женщин, как основного атрибута плаката - банально (в крайнем случае разрешаем использовать, но не более 5% полезной площади плаката)))
Даже нет требования обязательного использования изображения амортизатора – т.к. покупатель покупает не амортизатор, а решает с помощью него свою определенную проблему. Тем более, что красиво данный амортизатор изобразить практически невозможно. Профессиональную фотосессию товара в силу особенности задачи провести не можем.
Размещение заказа на конкурс обусловлено решением изучить возможности данного инструмента для дальнейшей работы, либо поиском и нахождением наиболее творческих исполнителей/-я для дальнейшей работы с компанией-заказчиком.
Работы принимаем на рассмотрение до 28 мая 2014 г. Победитель будет объявлен до 1 июня 2014 г.
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