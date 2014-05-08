Сделать дизайн футболки

Нужно просто отрисовать в векторе для дизайна футболки. Два цвета на однотонной футболке.

Надпись — LIFESAVING PROFESSIONAL в две строки с линией между строками. Что-то подобное приложенному файлу, но что-нибудь "посвежее" сделать. Результат нужен в векторе .eps

Кроме этого, нужно будет сделать порядка 5–6 картинок с рекламой этой футболки (в jpg). Размеры укажу победителю.

За надпись на футболке $10 и по $5 за каждую картинку.