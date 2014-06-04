Нужен дизайн футболки

Нужно придумать и отрисовать «свеженький» дизайн футболки с использование следующего текста - wake up your brain cells но наоборот, как на приложенном файле. Нужно предложить разные дизайны самой футболки - вертикально-горизонтально; перед-зад; шрифт-цвет и т.д.

Результат нужен в векторе .eps

Кроме этого, нужно будет сделать порядка 5–6 картинок с рекламой этой футболки (в jpg). Размеры укажу победителю.

За дизайн футболки $50 и по $5 за каждую картинку.