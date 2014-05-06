Сделать дизайн плаката в cdr по готовому макету

$5
Дизайн продукцииЗавершен3 заявки248 просмотров
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Формат: А3, cdr.

Вложения:

-Текст.

-Изображения

-Схематичное расположение на плакате.

Фон: белый.

Шрифт Calibri. Размер: как можно больше.

Оплата webmoney.

Срок: нужен сегодня.

10 лет назад
fun_duk
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Scorp421
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$5
1 день
Работа была сделана уже через час после принятия заявки очень качественно! Рекомендую к сотрудничеству!
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