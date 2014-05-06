Каталог

Дизайн продукцииЗакрыт16 заявок412 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно создать каталог, тематика насосы и электрошкафы, 40 страниц, из них:

• 8 уникальных страниц (имиджевая, разворот-навигация по каталогу, содержание и т.д.) – т.е. оригинальные страницы

• 1 карточка товара (страница с разметкой под 6 картинок и схемой внизу на 1/3 страницы) – делается шаблон, и остальные карточки товара по шаблону.

• Остальные страницы – схемы-таблицы, предоставляются нами

В эттаче примеры базовых вариантов - сразу отмечу, что в них не нравится: сильно резко, как-то по игрушечному.

Нужно сделать более стильно, презентабельно, более мягко (переходы, сглаживание)

Обработайте страницу-пример, покажите свое оригинальное видение проекта и пришлите Ваш вариант мне на почту ([email protected]) - на основании этого и выберем исполнителя

Да, и напишите свою цену и сроки на проект (сразу скажу, сроки горят, 30 мая проект должен уже пойти на печать - это самый крайний срок)

10 лет назад
Danta
Денис 
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
sofide
59 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$100
8 дней
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