Макет объявления

Нужно создать каталог, тематика насосы и электрошкафы, 40 страниц, из них: • 8 уникальных страниц (имиджевая, разворот-навигация по каталогу, содержание и т.д.) – т.е. оригинальные страницы • 1 карточка товара (страница с разметкой под 6 картинок и схемой внизу ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
У семейного клуба акции, нужно это отразить в листовке
Текст такой:
Легкое лето! Спешим бронировать!
День Рождение в будний день Игровая комната+аниматор=2000 на три часа
День Рождение в выходной Игровая комната +аниматор=3000 на три часа
Игровая комната 1 час 50 рублей
аквагрим, мыльные пузыри, моделирование из шариков, выездное кафе и ростовые куклы!
Мы работаем для Вас!
Наш адрес: г.Тихвин, 6й микрорайон, дом быта, 4й этаж (вход со двора)
8-911-093-93-62
все фото вышлю исполнителю. Листовка должна быть яркой
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