Макет объявления

У семейного клуба акции, нужно это отразить в листовке

Текст такой:

Легкое лето! Спешим бронировать!

День Рождение в будний день Игровая комната+аниматор=2000 на три часа

День Рождение в выходной Игровая комната +аниматор=3000 на три часа

Игровая комната 1 час 50 рублей

аквагрим, мыльные пузыри, моделирование из шариков, выездное кафе и ростовые куклы!

Мы работаем для Вас!

Наш адрес: г.Тихвин, 6й микрорайон, дом быта, 4й этаж (вход со двора)

8-911-093-93-62

все фото вышлю исполнителю. Листовка должна быть яркой