Макет объявления

Дизайн продукцииЗавершен17 заявок154 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

У семейного клуба акции, нужно это отразить в листовке

Текст такой:

Легкое лето! Спешим бронировать!

День Рождение в будний день Игровая комната+аниматор=2000 на три часа

День Рождение в выходной Игровая комната +аниматор=3000 на три часа

Игровая комната 1 час 50 рублей

аквагрим, мыльные пузыри, моделирование из шариков, выездное кафе и ростовые куклы!

Мы работаем для Вас!

Наш адрес: г.Тихвин, 6й микрорайон, дом быта, 4й этаж (вход со двора)

8-911-093-93-62

все фото вышлю исполнителю. Листовка должна быть яркой

10 лет назад
oxana1985
Ксения 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
allExclusive
Юрий 
42 годаМолдова
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$13
1 день
все хорошо
Сотрудничество состоялось, в осадке - приятные ощущения и своевременная оплата. Фрилансер доволен.
  • Похожие заказы

  • Каталог

    Нужно создать каталог, тематика насосы и электрошкафы, 40 страниц, из них: • 8 уникальных страниц (имиджевая, разворот-навигация по каталогу, содержание и т.д.) – т.е. оригинальные страницы • 1 карточка товара (страница с разметкой под 6 картинок и схемой внизу ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать дизайн пригласительных билетов

    $100

    Необходимо сделать отличный, яркий и запоминающийся, но в то же время максимально брутальный дизайн пригласительных билетов и конвертов к ним. Мероприятие - день рождения строительной компании. Важен срок готовности - 10-11 мая.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Разработка макета рекламного плаката А1

    $50

    Техническое задание на конкурс среди дизайнеров: Объявляется конкурс на лучшую идею рекламного плаката. Оплата проходит в два этапа для того, чтобы Победитель удостоверился в платежеспособности Заказчика; 1) Победитель получает 50 долл. сразу после оглашения результатов на основании предоставленных скетчей ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужен дизайн футболки

    $60

    Нужно доработать и отрисовать предложенный дизайн футболки с использование следующего текста — #THINKDIGITAL и бинарного кода (в приложенном файле). Идея сделать код на пол футболки и текст на фоне и с заходом на код (не ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужен дизайн футболки

    $80

    Нужно придумать и отрисовать «свеженький» дизайн футболки с использование следующего текста - wake up your brain cells но наоборот, как на приложенном файле. Нужно предложить разные дизайны самой футболки - вертикально-горизонтально; перед-зад; шрифт-цвет и т.д. ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад